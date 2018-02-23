Ketçap tablosuna 50 milyon dolar

Sıra dışı tasarımları tuvale döken ABD'li sanatçı Cy Twombly'nin ketçap ile yaptığı bir eserin yaklaşık 50 milyon dolara yakın bir fiyata satıldığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen açık artırmada satılan Twombly'nin ketçap şişesini tabloya boca ederek yaptığı "Untitled" isimli eserin 46 milyon 437 bin dolara satıldığı belirtildi.

SANATÇIYA BÜYÜK TEPKİLER

Sanat dünyası yapılan esere büyük tepkiler gösterirken ketçaplı tablo için "küçük çocukların ketçap şişesiyle tuvale iz bırakması gibi" yorumlarını yaparken sanatçıya da "Sen modern sanattan ne anlarsın" şeklinde tepkilerin geldiği belirtildi.

Açık artırmayı gerçekleştiren Christie's müzayede evi ise gelen tepkiler karşısında sanatçıyı savundu. Eserin "Cy Twombly'nin 'Bacchus' serisinin en büyük örneği" ifadesiyle savunan müzayede evi, tablonun önemli bir eser olduğu görüşünde.

SANATÇIYA GÖRE TABLONUN ANLAMI

Neo-ekpresyonizm akımından etkilendiğini bilinen sanatçı eseri için, Roma mitolojisindeki şarap tanrısı Bacchus'un adını taşıyan serisindeki sanat eserinin parçası olduğunu ve burada "Kırmızı, şarabın ve aynı zamanda kanın rengidir. Bu eserler Tanrı ile ilişkili hem bedensel zevki hem de şiddetli ahlaksızlığı yansıtıyor" sözleriyle eserinin anlamını belirtmişti.

Sanat eleştirmenleri ve ustalar tarafından "Son yüzyılın en büyük sanatçılarından biri" olarak nitelendirilen Twombly'nin çalışmaları açık artırmalarda büyük rağbet görüyor.