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Keykubadiye Sarayı, gün yüzüne çıkıyor

1.Alaeddin Keykubad tarafından 13. yy'da inşa ettirilen ancak, daha sonra yıkılan Keykubadiye Sarayı’nda kazı çalışmalarına devam ediliyor.

22.07.2017 - 09:41
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Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan sarayda 4 yıldır süren kazı çalışmalarına Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Prof.Dr. Ali Baş Başkanlığında, Prof.Dr. Remzi Duran, Araraştırma  Görevlileri; Şükrü Dursun,  Ayben Kayın, Hazal Orgun, 13 öğrenci ve kazı işçileri ile sürdürülüyor.

Keykubadiye Sarayı, gün yüzüne çıkıyor

İSTİLA SIRASINDA YIKILMIŞ

Prof.Dr. Ali Baş, Anadolu Selçuklu döneminin önemli yönetim merkezlerinden ve Sultan Keykubad’ın öldüğü yer olan Keykubadiye Sarayı'nın, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde de bir süre kullanıldığını bildirdi. Prof.Dr. Ali Baş, şöyle dedi:
"1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar'ın Kayseri’yi istilası sırasında Kaykubadiye Sarayı yakılıp, yıkılmıştır. Tarihi kaynaklarda geçen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, istilanın etkilerinin çok büyük olması sebebiyle saray artık kullanılmayacak kadar harap duruma düşmüştür. Ancak, sürdürülen kazılarda ortaya çıkan çini ve seramik buluntular, sarayın Selçuklu dönemi yazılı kaynaklarında anlatılan bilgilerle örtüşen güzellikte ve çok gösterişli olduğunu ortaya koymaktadır. Sarayın 2 yapı kalıntısı günümüze ulaşmış olup, bunlar da oldukça harap durumdadır. 2017 yılı çalışmaları, bunlardan Dört Kemerli Yapı veya Küçük Köşk olarak adlandırılan kalıntının çevresinde gerçekleştirilmektedir. Oldukça verimli geçen çalışmalarda sarayın muhtemelen Selçuklu sonrasında çeşitli müdahaleler sonucunda yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır."

İLK ÖNEMLİ SARAYLARDAN

Kazı Başkanı Prof.Dr. Ali Baş,1220’li yılların ortalarında inşa edilen bu sarayın, Anadolu Selçuklu döneminin aslında ilk önemli saraylarından birisi olması sebebiyle de büyük önem taşıdığını belirtti. Prof.Dr. Baş, şöyle devam etti:
"2014 yılında Kayseri Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından alandaki iki yapının restorasyonuna yönelik olarak bir girişimde bulunuldu. Bu girişim çerçevesinde özellikle her iki yapıda da temizlik çalışması yapılıp röleve ve restorasyon projeleri hazırlanarak yapıyı ayağa kaldırma düşüncesi hakimdi. Biz, 2014 yılında Kayseri Şeker’in desteği ile burada bir sondaj çalışması gerçekleştirdik ve o çalışma sırasında ortaya çıkan veriler bizim burada bir kazı yapmamızı zorunlu kıldı. 2016 yılında önemli verilerle karşılaştık. 2015 ve 2016 da, 2017 yılında da benzer şekilde çalışmalarımız sırasında önemli veriler ortaya çıkmakta."

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