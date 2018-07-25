Kâğıt adam Sindelar'ın son golü

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bazı futbolcular attıkları gollerle hatırlanırken, bazıları için de atılan o gol “son gol” olur.

Tarih 26 Aralık 1938’e gösterirken, Nazilerin o günlerdeki favori takımı Hertha Berlin ile Avusturya takımı Austria Wien arasında bir maç organize edilmişti. Tabii, maçtan önce Hitler’in bir emri vardı; “Bu maçın kazananı Hertha Berlin olacak”! Avusturyalı futbolcu Matthias Sindelar’ın hikayesi de işte tam burada başlıyor.

1 AY SONRA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sindelar; maç 1-0 Hertha Berlin önde giderken, maça girip bu durumu dengelemişti. Maçın eşitlikle bitmesi, Nazileri çileden çıkarmıştı. Nazi polisleri olaydan bir ay sonra, 23 Ocak 1939’da Sindelar’ı evinde ölü buldular. Yahudi sevgilisi Castagnola da yoğun bakımda birkaç gün direndikten sonra ölmüştü. Olaydan sonra düzenlenen resmi rapora göre ölüm sebepleri; bacadaki tıkanıklık yüzünden gerçekleşen karbonmonoksit zehirlenmesi olarak kayıtlara geçti.

VİYANA HALKI ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN EMİN

Bu şüpheli ölüm Avusturya’da tartışma yaratmaya uzun süre devam etti. Viyana halkı, Nazilere sorun çıkarmaya meyilli olan Sindelar’ın öldürdüğüne o kadar emindi ki... Bir diğer grup da, Sindelar’ın Nazilerin Yahudilere çektirdiklerine dayanamayıp intihar ettiğine inanıyordu.

ORTADA BİR ANORMALLİK VAR

Yine olaydan çok geçmeden asıl hamleyi “katil zanlısı” Naziler yaptı. Sindelar’ın ölümü bir propaganda malzemesi haline getirilmeye başlamıştı artık. Devlet töreni bile düzenlendi, ancak ortada bir anormallik vardı. Bu anormalliği yıllar sonra Sindelar’ın bir arkadaşı şu şekilde anlatıyor;"O zamanki Nazi kurallarına göre adi bir olay yüzünden cinayete kurban gidenler ve intihar edenler için tören düzenlenmez ve onurları teslim edilmezdi. Biz, onu ortadan kaldıran suç aletinin neden silindiğinden emin olmalıydık. O aleti ortadan kaldırıp bir rapor hazırlayarak, Sindelar’ın ölümünü bir propaganda gösterisine dönüştürdürdüler.”

SİNDELAR'IN DOSYALARI KAYBOLDU

Aslında ardından gelişen tüm olaylar da bu açıklamayı bir şekilde doğrular nitelikte olmuştu. Polisler, Avusturya gazetelerine bacada bir problem olmadığını beyan etmişlerdi. Zaman geçse de bunun bir karşılığı olmadı. Olmadığı gibi de 2. Dünya Savaşı esnasında kaybolduğu iddia edilen evraklar nedeniyle savcılık dosyayı kapatma kararı almıştı.

AVUSTURYA'NIN MİLLİ KAHRAMANI

Savcılık kapatsa da Avusturyalılar için o dosya hiç kapanmadı. Sindelar bugün bile 43 maçta 27 golle en önemli golcüleri arasında. Kendisini sona iten en önemli golünün yeri her zaman ayrıydı. Bugün bile antifaşist Avusturyalılar, Zentralfriedhof’taki mezarında şarkılar ve marşlarla Sindelar'ı anmaya gidiyorlar. Nazi formasını reddettiği, Hertha’ya karşı gol atıp, faşist subayların ve diktatörlerin fiyakasını yerle bir eden Sindelar, Avusturyalıların gözünde bir milli kahraman olmayı başarmıştı.

SON GOL DEĞİL

26 Aralık 1938’de atılan gol, Nazilerin yediği ilk gol de değildi. Son golü 1945’te Sovyetler Birliği, deplasmanda, Berlin’e attı...