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Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

Kağıthane Belediyesi, şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve keyfini yaşamak isteyenler için Hobi Bahçesi inşa etti.

DHA | 17.01.2018 - 11:49..
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Hamidiye Mahallesi’nde toplam 4 bin metrekare alan üzerine kurulan Hobi Bahçesi’nin açılış törenine Kâğıthaneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç il ve ilçe protokolüyle birlikte açılış kurdelesini kestikten sonra bahçede bulunan 60 adet hobi evini gezdi.

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

"HOBİ BAHÇESİ ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK"

Hobi bahçesinin sosyalleşmek için öğrencilere büyük imkân sunduğunu kaydeden Harmantepe Ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Aydın, “Daha önce hiç birşey ekip biçmedim. İlk kez burada yapacağım diye konuştu. 13 yaşındaki Yağmur Sayın da  Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile birlikte çiçek ektiklerini belirtti. Sayın, “Her okulun kendilerine ait ekim yapabileceği bahçesinin olması çok güzel bir şey. Bu bahçelerin çiçeklenmesi de çok güzel olacak. Daha önce hiç çiçek ekmemiştim. İlk kez burada olacak” dedi.

7 yaşındaki Alperen Bayram “Burada olduğum için çok mutluyum. Evde ektiğim çiçekleri artık burada da ekebileceğim” diyerek Hobi Bahçesi'ne kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA TOPRAĞA DOKUNACAK"

Çocuklarla hobi evlerini gezdikten sonra onlarla beraber çiçek eken Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, şöyle konuştu:

“İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte Hobi Bahçemizin açılışını yaptık. Burada 60 bahçemiz bulunuyor. Çocuklarımıza tahsis ettiğimiz bu alanda onlar toprakla haşır neşir olacak. Sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenecekler. İnşallah okullar arası ‘En Güzel Bahçe’ yarışması da yaparız. Şehrin yoğun ortamında yorulan çocuklarımız burada toprağa dokunarak dinlenebilecek.”

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

ÇOCUKLARA ŞEHRİN GÖBEĞİNDE HOBİ BAHÇESİ

Hobi evleri ilçedeki 60’a yakın ilköğretim okuluna ücretsiz olarak tahsis edildi. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde Hobi Bahçesi’ne gelerek meyve, sebze ve çiçek ekebilecek; ekolojik tarımı öğrenerek toprakla zaman geçirecekler.Hobi Bahçesi ile çocuklar yeni beceri ve yetenekler kazanırlarken aynı zamanda akıl, keşif, işbirliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı öğrenecek.

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

Kâğıthane’de çocuklar için Hobi Bahçesi

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