KHK ile her gün Siirt'te bin 500 kişiye iftar

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmündeki Kararname ile görevlendirilen Siirt Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişiyi aynı sofrada ağırlıyor.

15 TEMMUZ MEYDANI'NDA TOPLANILDI

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayırseverlerin de desteğiyle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bin 500 vatandaşa iftar verdi.

Geçen yıl başlatılan ramazan etkinliklerine yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, Ramazan ayının manevi iklimini tüm güzelliğiyle iftar programına yansıtmaya çalıştıklarını aktardı.