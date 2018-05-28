KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya itiraz

CHP'nin milletvekili genel seçimi için İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi.

KARAR BUGÜN VERİLECEK

Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itirazın dilekçesinde, 3 profesörün de KHK ile görevlerinden ihraç edildiği ve vekil adayı olamayacağı kaydedildi. YSK tarafından itirazla ilgili bugün karar verileceği belirtildi.