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Kibariye Azeri hayranlarını kızdırdı

Kibariye, Azerilere "Shakira ile düet yaptım, sık sık görüşürüz." diye yalan söyledi.

08.05.2017 - 14:02
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Kibariye Azeri hayranlarını kızdırdı

Roman şarkıcı Kibariye yine yalan söyledi. Daha önce "Hamileyim" deyip yalan haber veren Kibariye, bu sefer de Azerilere "Shakira ile sık sık görüşürüm." diye yalan söyledi. Azeriler Kibariye'nin yalancılığına çok kızdı.

"HAMİLEYİM" DEMİŞTİ

Kibariye söylediği yalanlarla adını resmen yalancıya çıkardı. Daha önce çıkan göbeği için haber yapılınca Kibariye "Hamileyim" deyip herkesi şoke etmişti. Ancak bunun yalan olduğu anlaşılınca herkes çok kızmıştı.

AZERİLERE "SHAKİRA İLE DÜET YAPTIM" DEDİ

Kibariye bu sefer de Azeri hayranlarını kandırmaya çalıştı. "Shakira ile düet yaptım, sık sık görüşürüm." diyen Kibariye'ye Azeriler çok kızdı. Azeri gazetelerine manşet olan Kibariye için "Yalancının mumu yatsıya kadar yandı." ifadeleri kullanıldı.

Kibariye Azeri hayranlarını kızdırdı

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