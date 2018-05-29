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Kibariye: Kocam aldatmış olsa da boşamam

Kibariye, kendisini aldatan 37 yaşındaki eşi ali Küçükbalçık’ı affetti. Eşine de sürpriz doğum günü yaptı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:57..
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58 yaşındaki Kibariye, kendisinden 20 yaş küçük 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti.

Kibariye: Kocam aldatmış olsa da boşamam

Geçtiğimiz hafta Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı pilates hocası Doha Elenouty ile yasak ilişki yaşadığı söylendi. Bu bomba ihanet dedikodusu üzerine Kibariye’nin evi terk ettiği ve otele yerleştiği iddia edildi.

"PARA MESELE DEĞİL ÖNEMLİ OLAN AŞKIMIZ"

“Düşünme aşamasındayım” diyen Kibariye, nihayet kararını verdi: Boşanmıyor.

Kibariye, “Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali’nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umrumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil” açıklamasını yaptı. Eşinin 37’nci doğum gününü de evlerinde kutladı.

DOHA HAMİLE KALDI

İddialara göre; Ali Küçükbalçık, spor hocası olduğu söylenen Doha Elenouty’i kızları Birgül’ü zayıflatması için sık sık eve getirdi. Doha hamile kaldı. İşleri kötü giden Ali Küçükbalçık maddi olarak zor bir döneme girdi. Bu yüzden Kibariye 10 milyon lira kaybetti.

Kibariye: Kocam aldatmış olsa da boşamam

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