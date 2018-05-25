Kibariye: O kadınlar için yuvamı yıkmam

Eşi Ali Küçükbalçık’ın 10 milyon liraya yaklaştığı söylenen borçları ve onun tarafından ihanete uğradığı haberleriyle gündemde olan Kibariye, sessizliğini bozdu. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Kibariye, kocasına sahip çıktı.

Kibariye'nin açıklamaları şöyle:

"BENİM KİMSEYE BORCUM YOK"

"Benim kimseye borcum yok. Beni herkes tanır, kimsenin parasının üzerine yatacak bir kadın değilim. Dönerci dükkanından alacağı olduğunu söyleyen çalışanlar, niye parayı benden istiyor? Ben o dükkana bir tek gün gittim, o da açılışında...

"İHANET OLAYINI DÜŞÜNECEĞİM"

Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir. Bu yüzden ihanet olayını düşüneceğim...

"BİLMEM NE KADINLAR İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Bilmem ne kadınlar için ben yuvamı yıkmam... Her şeye göğüs gererim. Lübnanlı dediğiniz kadını tanımıyorum. Ben gözümle görmedim, kocamı yakalamadım. Sizlerden öğreniyorum ihanet haberlerini. Ama bu benim için para puldan daha önemli meseledir.

"KIZIM OTURDU AĞLADI"

Gelinlik çağında kızım var, 18 yaşına geldi. Kendim için değil, en çok onun için üzülüyorum. Haberleri görünce gözyaşı döktü, günah. Ben onun üzülmesine daha çok üzülüyorum.

"O KADINLARLA FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE GÜCÜME GİTTİ"

Gerildim bu haberlerden. Birkaç gün düşünüp karar vereceğim boşanıp boşanmamaya... Ben yuvamı korumak için bu kadar uğraştım, bu kadar tuttum ama o yabancı kadının fotoğrafını görünce gücüme gitti... Kimin olsa gider.

Ben bu evlilikte zor dururum herhalde artık. Belki de duramayabilirim... Yuvamı yıkmak istemiyorum ama bunun kararını bir-iki gün içinde vereceğim... Bilmiyorum, düşüneceğim...

BAŞKA KOCA ALACAK DEĞİLİM

Boşanma iyi düşünülmesi gereken bir şey... 58 yaşındayım. Bu saatten sonra ben afedersin bunu bırakıp başka koca alacak değilim. Böyle şeyler çok ayıp bizim kitabımızda... Ben çocuğuma ve işime adamışım kendimi... Köpek gibi de çalışıp her şeyin üstesinden geleceğim."