Kibariye'nin 3 milyonluk evine haciz geldi

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası gündemde gelmişti. Çıkan haberlerle ilgili hiçbir açıklama da bulunmayan Kibariye'nin, aksilikler peşini bırakmıyor.

HACİZLERLE UĞRAŞIYOR

Ünlü şarkıcının, eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'da aldıkları 3 milyon euroluk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. 100 bin liralık 8 adet çekini Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında bir avukatlık şirketinin haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

MAAŞLARI BİLE ÖDEYEMİYOR

Sanem Sanat Turizm ve bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu ortaya çıktı.

İKİ KADINLA YAKALANMIŞTI

57 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin 19 yıllık eşi, 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017'de iki genç kadınla Trump Tower'daki bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u dinlemeye gelen Ali Küçükbalçık ve kadın arkadaşları, mekanda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip görevlilerle tartışmıştı.