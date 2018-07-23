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Kibariye'nin eşi hesabı ödeyemedi

Bodrum'da bir mekanda eğlenen Kinariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, hesabı eksik ödemek isteyince mekandan atıldı.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 07:24..
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Son günlerde eşi Kibariye'yi aldattığı yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık ile Bodrum Yalıkavak Tren Beach'teki görevliler arasında iddiaya göre ücret yüzünden tartışma çıktı.

Kibariye'nin eşi hesabı ödeyemedi

"BEN KİBARİYE'NİN EŞİYİM"

1370 TL’lik hesaba itiraz eden Küçükbalçık'ın cebinden 800 lira çıktı.

Görevlilere “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” diyen Ali Küçükbalçık, tartışma daha da büyüyünce mekan yetkilileri  tarafından zorla dışarı çıkartıldı.

İddiaya göre Kibariye'nin eşi bir daha mekana alınmayacak.

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