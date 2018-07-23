Kibariye'nin eşi hesabı ödeyemedi

Son günlerde eşi Kibariye'yi aldattığı yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık ile Bodrum Yalıkavak Tren Beach'teki görevliler arasında iddiaya göre ücret yüzünden tartışma çıktı.

"BEN KİBARİYE'NİN EŞİYİM"

1370 TL’lik hesaba itiraz eden Küçükbalçık'ın cebinden 800 lira çıktı.

Görevlilere “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” diyen Ali Küçükbalçık, tartışma daha da büyüyünce mekan yetkilileri tarafından zorla dışarı çıkartıldı.

İddiaya göre Kibariye'nin eşi bir daha mekana alınmayacak.