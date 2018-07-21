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Kibariye'nin eşi sarışın bir kadınla yakalandı

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Bodrum'daki bir beachte sarışın bir kadınla görülüp fotoğraflandı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 08:59..
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Kibariye geçtiğimiz günlerde kendisinden 20 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatılmıştı.

"PAPARAZZİLER YAKALAYIP ÇEKSİN"

Haberi duyduktan sonra, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin.” diyen Kibariye'ye ikinci bir şok daha geldi.

Kibariye'nin eşi sarışın bir kadınla yakalandı

Ali Küçükbalçık, 14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş şekilde ve fotoğrafı çekildi.

Bu görüntülerden sonra Kibariye'nin vereceği tepki merak ediliyor.

Kibariye'nin eşi sarışın bir kadınla yakalandı

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