Kibariye'nin kızı nişanlandı

Kibariye ve eşi, kızları Birgül'ün sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk oldu. Birgül, 18 yaşına basıp reşit oldu. İki aile buluşup uzlaştı ve iki genç nişanlandı.

BAKANLIK ARAYA GİRDİ

Çift, yaşı küçük olan kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk oldu, devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı girdi.

Birgül, 18 yaşına bastığı gün "Ben evlenmek istiyorum" dedi, geriye yapacak bir şey kalmadı. Aileler buluştu ve iki genci geçtiğimiz günlerde nişanladılar. Bu arada Burak, nişandan sonra askere uğurlandı.