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Kibariye'nin kızı nişanlandı

Kızı Birgül'ün sosyal medyadan tanıştığı bir gençle görüşmesi üzerine Kibariye ve erkek tarafı karakolluk oldu. Birgül'ün 18 yaşına girmesiyle 2 aile arasında nişan yapıldı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 02:42..
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Kibariye ve eşi, kızları Birgül'ün sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk oldu. Birgül, 18 yaşına basıp reşit oldu. İki aile buluşup uzlaştı ve iki genç nişanlandı.

Kibariye'nin kızı nişanlandı

BAKANLIK ARAYA GİRDİ

Çift, yaşı küçük olan kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk oldu, devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı girdi.

Birgül, 18 yaşına bastığı gün "Ben evlenmek istiyorum" dedi, geriye yapacak bir şey kalmadı. Aileler buluştu ve iki genci geçtiğimiz günlerde nişanladılar. Bu arada Burak, nişandan sonra askere uğurlandı.

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