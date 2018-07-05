Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı kapsamında, Altınordu'ya bağlı Bayadı Mahallesi'nde bulunan Kurul Kalesi'nde 8 yıldır süren kazılar bu yıl da devam edecek.

40 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, yine Gazi Üniversitesi'nden 15'i arkeolog olmak üzere 40 kişilik ekip tarafından sürdürülecek kazıların, 16 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

GELECEK YIL AÇILACAK

Başkan Enver Yılmaz, "Kurul Kalesi’nde geçtiğimiz yıllarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen, 110 santim yüksekliğinde, mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuş ve bizleri çok mutlu etmişti. Heykelin bulunmasının ardından bölgeyi 45 günde 20 bin kişi ziyaret etmişti. 6'ncı Mithridates'ın kalesi olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına, bu sene de maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarının ardından kalenin 2019 yılında ziyarete açılacağını planlıyoruz." dedi.



