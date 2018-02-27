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Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisi çekildi

Rumların petrol ve doğal gaz araması için anlaştığı İtalyan şirketi ENI'ye ait sondaj gemisi, Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle bölgeden çekildi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 10:23..
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Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisi çekildi

Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatlarını mart başına kadar uzatmasının ardından, bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bulunabilecek enerji kaynaklarına erişim konusunda Türkiye ile arasındaki gerilimde direneceğinin işaretini verdi.

"ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rum lider Nikos Anastasiadis, "Hedefimiz tüm Kıbrıs halkının azami faydalanmasını sağlamak için Kıbrıs'ın hidrokarbon potansiyelini mümkün olan en iyi şartlarla tam olarak keşfetmek." dedi ve Kıbrıs'ın enerji alanındaki planlamasının devam edeceğini söyledi.

İTALYAN ŞİRKET BÖLGEDEN AYRILDI

Rum lider çalışmalarımız devam edecek demesine rağmen. Türkiye'nin izin vermediği İtalyan şirketi ENI'ye ait sondaj gemisi bölgeden ayrılarak, doğal gaz arama planının ertelediğini açıkladı.

Haritanın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız.

Kıbrıs açıklarındaki İtalyan sondaj gemisi çekildi

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