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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dr. Fazıl Küçük Caddesi'ndeki alanda tören düzenlendi.

20.07.2017 - 14:05
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün de katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

"EN KALBİ DİLEKLERİMLE TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan mesajına, "Kıbrıs Türk'ünün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde, Zat-ı Devletlerinin ve tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını, şahsım ve milletim adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesiyle başladı.

"Kıbrıs Türk'ünün adada barışa ve çözüme olan bağlılığını her vesileyle kanıtladığını, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen demokratik değerleri, dayanışma bilinci ve kararlılığıyla her nevi badirenin üstesinden gelebilecek güce, azim ve iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti: "Bunun son örneğine, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme yönelik olarak BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, Ada'daki iki taraf arasında, her iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı yeni bir ortaklık devleti tesis etmeye matuf müzakere sürecinde bir kez daha şahit olunmuştur. Bu dönemde sergilediğiniz iyi niyetli ve samimi tutumunuza Rum tarafı, uzlaşmaz duruşuyla mukabele etmiştir. İsviçre, Crans-Montana'da yeniden toplanan Kıbrıs Konferansı, maalesef bu nedenle sonuçsuz kalmış, müzakere sürecinde bir çözüme ulaşılamamıştır. Artık hiç kimse, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Erdoğan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü

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