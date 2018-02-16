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Kıbrıs gazileri yaşadıklarını öğrencilerle paylaşacak

Eskişehir'de Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği, 59 Kıbrıs gazisini öğrencilerle buluşturuyor.

AA | 16.02.2018 - 10:25..
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Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen "Tarihi Yazanlar ve Okuyanlar Bir Arada" projesi kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 59 gazi, üniversiteli ve liseli öğrencilerle buluşacak.

"BARIŞ HAREKATI ÇOK FAZLA İŞLENMİYOR"

Derneğin Eskişehir Şube Başkanı Şahin Kılınç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın çok fazla işlenmeyen bir konu olduğunu belirterek, dernek olarak Kıbrıs gazilerini öğrencilerle buluşturarak, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs gazileri yaşadıklarını öğrencilerle paylaşacak

"KIBRIS, AFRİN'E ÖRNEKTİR"

Proje kapsamında 20-23 Şubat tarihlerinde birtakım etkinlikler yapacaklarını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu anda yaşayan 59 Kıbrıs gazimizi Eskişehir'de üniversite ve lise öğrencilerimizle buluşturacağız. Bu zaman zarfında gazilerimizle birlikte lise ve üniversitelerde söyleşiler düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Bizim için Afrin neyse, Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur'. Ülkemizin bulunduğu konum gereği teyakkuz halinde bulunmamız gerekiyor. Şimdilerde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi 1974 yılında Kıbrıs'ta bugünün örneği yaşanmıştır. Öğrencilerimize Kıbrıs'ı anlatacağız ki bugün Afrin'de, gelecekte başka yerde yaşananlar konusunda farkındalık oluşsun."

"BABAM, İLK İNEN PARAŞÜTÇÜ KOMANDOLARDANDI"

Derneğin Eskişehir Şubesi İl Sekreteri Göksel Yılmaz ise babası Hasan Yılmaz'ın 20 Temmuz 1974'te paraşütçü komando olarak Kıbrıs'a ilk inen askerler arasında yer aldığını hatırlattı.

Kıbrıs gazileri yaşadıklarını öğrencilerle paylaşacak

Yıllardır babasından Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anıları dinlediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Eskişehir'e gelecek 59 Kıbrıs gazisinin anılarını gençlerimize dinleteceğiz. Lise öğrencileri arasında Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili makale ve röportaj, üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışmaları yapacağız. Böylece gençlerimizin yakın tarihimiz hakkında farkında olmasını sağlayıp, onların tarihle iç içe olmalarını sağlayacağız. Tarihi bilerek büyüyen gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Birlik ve beraberliği gençlere aşılamalıyız. Böylece her zorluğun üstesinde gelebiliriz."

Göksel Yılmaz, projelerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesine teşekkür etti.

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