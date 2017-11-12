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Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

Kıbrıs Barış Harekatında görev yapıp gazilik unvanı alan Fatma Aynur Gökçek her yıl Kıbrıs'ı ziyaret ediyor.

12.11.2017 - 09:44
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SAMSUN'da oturan Muharip Gazi Fatma Aynur Gökçek, her yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yaptığı toprakları ziyaret ediyor. Her yıl Mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Gökçek, gazilik madalyasının torununa bırakacağı en büyük miras olduğunu söyledi.Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

SEYYAR HASTANEDE GÖREV YAPTI

Samsun'da oturan ve 1974 yılında Kıbrıs’a düzenlenen harekatta görev alarak  gazi olan emekli askeri hemşire Fatma Aynur Gökçek, bu unvanın torununa bıraktığı en büyük miras olduğunu söyledi. 2 çocuk ve 1 torunu olan 74 yaşındaki Gökçek, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 7 ay süresince seyyar hastanede görev yaptığını söyledi. Gökçek, görev yaptığı hastanede bir hekimin harekat sırasında vurularak şehit olduğunu, her yıl mutlaka KKTC'ye gittiğini zaman ve görev yaptığı bölgelere uğradığını söyledi.Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

BU ŞEREFLİ GÖREV HERKESE ÇIKMAZ

Samsun Asker Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevlendirildiğini belirten Gökçek, şöyle dedi:

Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor


"O zaman oğlum 8 yaşındaydı ve çok üzüldü. Ona, 'Bu şerefli görev herkese çıkmaz. Sen annenin bu göreviyle gurur duyman lazım' dedim. Eş ve çocuğumdan ayrılarak 7 ay görevimi yapıp döndüm. Orada seyyar hastanede görev yaptım. Hiç unutamadığım şey ilk gittiğimiz geceden itibaren 3 gece 3 gündüz ameliyathaneden sadece bir çay içmek için eldivenlerimizi değiştirerek görevimize devam ettik. Birliğimizden bir doktor arkadaşımızı şehit verdik. Bizler şehit olmadık muharip gazi olarak döndük. Çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu yaşımda yine böyle bir görev verilse tekrar göreve giderim. Göğsümdeki muharip gazilik madalyam benim için çok büyük bir gurur, şeref ve onur.

Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

GAZİ OLDUĞUNA İNANMIYORLAR

Hemşire gazi Gökçek, kendisinin gazi odluğuna inanmadıklarını, hatta bazen eşinin agzi olduğunu düşünerek gazi kartını kullanamayacaklarını bile söyleyenler olduğunu belirtti. Muharip Gazi;

Muharip gazi olarak yaşamımı sürdürüyorum. Kadın gazi olduğum için bazen ilginç olaylar da yaşıyorum. Bazı vatandaşlar kadın olduğum için benim muharip gazi olduğuma inanmıyor. Çoğunlukla beni gazi eşi zannediyorlar. Gazi kartlarında önceden gazi ve eşinin iki resmi yan yanaydı. 'Eşiniz yanınızda yok. Bu gazi kartını kullanamazsınız' tepkileriyle çok karşılaştım. Bir defasında gazinin ben olduğunu anlattım. Ancak karşımdaki bana fotoğrafın yanlış yere yapıştırıldığını, bu seferlik kartı kullanabileceğimi söyledi. Ben her yıl mutlaka muharip gazi olduğum KKTC'ye mutlaka gidiyorum. 1 hafta- 10 gün mutlaka orada kalıyorum. Yine düzenlenen resmi törenlerde erkek muharip gazilerin yanında geçit törenlerinde bende başımda kalpağımla yürüyorum. Mutlaka katılıyorum." dedi.

Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

Kıbrıs gazisi her yıl o toprakları ziyaret ediyor

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