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Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü

Hurdacılık yapan Kubrıs gazisi Kadir Tanaç, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA | 13.05.2018 - 23:57..
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70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında enkazdaki demirleri toplamaya koyuldu. Hurdacılık yapan Tanaç, demirleri toplarken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü


OPERATÖR KIBRIS GAZİ'Nİ FARK ETMEDİ

İstimlak çalışmaları kapsamında bir bina yıkılırken, iş makinesi operatörü H.B., ortaya çıkan demirleri toplayan Kadir Tanaç'ı fark etmedi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi, 5 çocuk babası Kadir Tanaç, iş makinesinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Tanaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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