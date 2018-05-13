Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü

70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında enkazdaki demirleri toplamaya koyuldu. Hurdacılık yapan Tanaç, demirleri toplarken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
OPERATÖR KIBRIS GAZİ'Nİ FARK ETMEDİ
İstimlak çalışmaları kapsamında bir bina yıkılırken, iş makinesi operatörü H.B., ortaya çıkan demirleri toplayan Kadir Tanaç'ı fark etmedi.
Kıbrıs Barış Harekatı gazisi, 5 çocuk babası Kadir Tanaç, iş makinesinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Tanaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.