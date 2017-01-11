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Kıbrıs haritaları bu akşam BM'ye sunulacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı" dedi.

AA | 11.01.2017 - 20:32
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Kıbrıs haritaları bu akşam BM'ye sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde tarafların bu akşam karşılıklı olarak haritalarını BM’ye teslim edeceklerini bildirdi. Burcu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" dedi.

Sözcü Burcu, BM harita uzmanının, Rum ve Türk harita uzmanlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde teknik çalışmasını tamamlayıp haritaları koruma altına alacağını ifade etti.

EKONOMİ VE AB KONULARI

Müzakerelerde, Birleşik Kıbrıs'ın anayasasının değiştirilmesi, yenilenmesi gerekirse bu değişikliğin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağının tartışıldığını belirten Burcu, şunları söyledi: "Birleşik Kıbrıs'ta en yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme olacak. Federal Yüksek Mahkemede temsil eşittir. Yani eşit sayıda Türk ve Rum yargıç olacak. Doğaldır ki bazı karar alma süreçlerinde toplumsal ayrışma olabilir. Yüksek Mahkeme bu karar alma kapasitesini kaybedebilir. Bu kapasitesini kaybetmesin diye Tıkanıkları Açma Mekanizması ne olabilir onu konuştuk. Öte yandan Ekonomi ve AB konuları ile ilgili konuştuk." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN POLİTİK ÇERÇEVENİN ORTAYA ÇIKMASI"

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarılı geçtiğine yönelik BM'den yapılan açıklama hakkında Burcu, "Başarı için illaki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması veya bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi.

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