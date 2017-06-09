Kıbrıs Konferansı'nın ikincisi 28 Haziran'da Cenevre'de

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 4 Haziran'da New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldikleri hatırlatıldı.

MÜZAKERELER 28 HAZİRAN'DA

Buradaki ve sonrasındaki istişarelerde Kıbrıs müzakerelerinin 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, müzakerelere liderler Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak Avrupa Birliği'nin katılacağı belirtildi.

KIBRIS İÇİN UZLAŞI

İki hafta sürebileceği belirtilen konferansın sonucunda ya taraflar uzlaşmaya vararak ortaya bir anlaşma çerçevesi çıkaracak ya da çözüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanacak ve Kıbrıs’ta sürecin çözümsüzlükle sonuçlandığı ilan edilecek.