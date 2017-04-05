taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.613
USD
3,6757
EURO
3,9262
ALTIN
148,29
PETR
54,2500

Kıbrıs müzakereleri için yeni tarih 11 Nisan

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak.

05.04.2017 - 04:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM), gözetiminde sürdürülen müzakerelerin 11 Nisan'da yeniden başlayacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Genel Sekreter Antonio Guterres'in Brüksel'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldiğini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri için yeni tarih 11 Nisan

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin de taraflarla görüştüğünü ifade eden Dujarric, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen müzakerelerin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını belirtti.

Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede, Anastasiadis kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

31
Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

14
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Kuzey Irak'ta

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Kuzey Irak'ta

11
İspanyol gemisi Cebelitarık sularına girdi

İspanyol gemisi Cebelitarık sularına girdi

9
Mustafa Ceceli referandumda oyunu açıkladı

Mustafa Ceceli referandumda oyunu açıkladı

9
Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya nota

Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya nota

1
Rusya dopingde dünya birincisi

Rusya dopingde dünya birincisi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM