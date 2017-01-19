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Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

"Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans dün Mont Pelerin'de 5 günlük aranın ardından başlandı.

19.01.2017 - 05:06
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12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde başlayan ve Cenevre'deki mutabakat uyarınca, Kıbrıs'taki taraflarla garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den çalışma gruplarının katıldığı konferansta Kıbrıs Türk tarafından Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup yer alıyor. Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılıyor.

Cenevre'de varılan mutabakat uyarınca dün başlayan Beşli Konferans'ın en fazla 3 gün sürmesi bekleniyor. Kıbrıs Türk tarafını temsilen toplantıya katılan Müzakereci Özdil Nami'nin konferans boyunca sürecin sağlıklı ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile sürekli istişare içinde olacağı öğrenildi. Nami'nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor. Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında heyet temsil ediyor. Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılıyor.

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

İSVİÇRE'DE KIBRIS ZİRVELERİ

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakerelerde Kasım 2016 ve Ocak 2017'de İsviçre'de 3 zirve gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 1 Aralık'ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin girişimleriyle adada bir araya gelerek, garantörlerin de katılacağı Kıbrıs ile ilgili Beşli Konferans gerçekleştirme kararı aldı. Cenevre'de 9-11 Ocak'taki yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta Kıbrıs'taki taraflar ve üç garantörün katılımıyla Beşli Konferans yapıldı. Konferansta bu kez de Yunanistan hazır olmadığı gerekçesiyle bir hafta süre talebinde bulunulmuş ve konferansa 18 Ocak'ta devam kararı alınmıştı.

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

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