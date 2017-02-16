Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmede kapıyı vurup müzakere salonunu terk etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kapıyı vurup çıktığı gibi geri dönmek mümkün" açıklaması yaptı.

ÖFKEYLE MASADAN AYRILDI, KAPIYI ÇARPIP ÇIKTI

Akıncı ayrıca, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinde gerginlik VİDEO