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Kıbrıs Türk ve Rum basını Türkiye'deki seçimi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, Kıbrıs Türk ve Rum basınının gündemine oturdu.

AA | 25.06.2018 - 13:17..
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KKTC'nin önde gelen gazetelerinden Kıbrıs, seçim sonuçlarını "Zafer yine Erdoğan'ın" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

''MİLLETİN BAŞKANI ERDOĞAN''

Haberal Kıbrıslı gazetesi ise "Milletin Başkanı Erdoğan" başlığını kullandı. Gazete, 24 Haziran seçimlerinin birçok değişikliği de beraberinde getirdiği bilgisini paylaştı.

''ÇİFTE ZAFER''

Hakikat Gazetesi "Çifte zafer" başlıklı haberinde AK Parti'nin girdiği 6'ncı seçimden zaferle çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rakiplerini geçerek yeni dönemin ilk "başkanı" olduğunu yazdı.

Havadis Gazetesi "Erdoğan'ın zaferi" ile duyurduğu haberinde, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin, Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını belirtti.

''ERDOĞAN YENİDEN KAZANDI''

Seçimi "Erdoğan ilk turda kazandı" başlığıyla okuyucularına aktaran Kıbrıs Postası da Türkiye'de gayriresmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazandığını duyurdu.

''TÜRKİYE DEVAM''

Star Kıbrıs Gazetesi, seçimi "Türkiye Devam" başlığıyla verirken, tarihin en önemi seçimini yapan Türkiye'nin, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini okuyucularına aktardı.

Güney Kıbrıs Rum basınında da Fileleftheros Gazetesi "Erdoğan seçim bahsini kazandı" başlığını kullandı.

''ERDOĞAN MİLLİYETÇİ OYLARLA GALİP''

Alithia Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan’ın açık ve net zaferinden söz eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı’nın erken seçim tercihini haklı çıkardığını yazdı.

"Erdoğan milliyetçi oylarla galip” başlığını kullanan Politis gazetesi ise Türkiye’deki seçimlerde AK Parti'nin gücünü teyit ettiği yorumunda bulundu.

 

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