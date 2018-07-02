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Kıbrıs'ın gündemi: Erdoğan'ın ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyaret Güney kesiminde "Erdoğan, dev camiyi açmaya geliyor" diye manşet oldu.

DHA | 02.07.2018 - 15:46..
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Kıbrıs'ın gündemi: Erdoğan'ın ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 10 Temmuz'da yapması planlanan ziyareti, Ada'nın bir numaralı gündemi oldu.

"DEV CAMİYİ AÇMAYA GELİYOR"

Rum medyası, 'İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs'a', KKTC medyası, 'Erdoğan geliyor' başlıklarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hala Sultan Camisi'nin açılışına katılacağına da işaret eden Rum basını, 'Erdoğan dev camiyi açmaya geliyor' diye yazdı.

YÜZDE 48,8 OY ALMIŞTI

Güney Kıbrıs'ta sosyal medyada da 'Erdoğan (Rum lider) Nikos Anastasiadis ile görüşsün' kampanyası başlatıldı. KKTC'de kurulan sandıklarda Erdoğan yüzde 48,8 oy oranı ile birinci gelmişti.

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