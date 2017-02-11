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Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılar Rum basınında

Rum basınında, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılar yer aldı.

11.02.2017 - 13:46
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TÜRK

Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Politis Gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar ve konu hakkında gelişmelere ilişkin bir habere geniş yer verdi.

Gazete, “Beyinsizleri kim toplayacak? Son 15 ayda Kıbrıslı Türklere yönelik 7 saldırı” başlıkları ile geniş yer verdiği haberinde, son 15 ayda Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik toplam 7 saldırı olayı gerçekleştirildiğini yazdı.

16 ÖĞRENCİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Haberde, yedi saldırı olayından beşinde faillerin tespit edilemediğini, 2015 yılında gerçekleşen bir olayda ise 16 lise öğrencisinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.

Gazete, saldırı olaylarından birinde ise saldırgana ait bulgular bulunduğunu ve yakın zamanda bu şahıs hakkında tutuklama emrinin çıkarılmasının beklendiğini belirtti.

SALDIRILARI KINIYORUZ

Konuya ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis katıldığı radyo programında, Kıbrıslı Türklere yönelik bu tür saldırıların “Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin garantörlüğünün gerekliliği tezini güçlendirdiğini” iddia ederek, Rum hükümeti olarak bu olayları şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Rum polisinin verilerine göre de Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı sayısının 7 olduğunu kaydetti.

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