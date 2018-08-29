Kıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatı

Bir ihbarı değerlendiren KKTC Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanan drone'larla Lefkoşa Çağlayan bölgesine uyuşturucu bırakıldığı bilgisine ulaştı.

DRONE BOŞ ALANA BIRAKIP DÖNÜYOR

Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Rum tarafından kaldırılan drone'un KKTC'ye geçtiği ve burada uyuşturucu paketini boş alana bırakıp, döndüğü tespit edildi. Uyuşturucu paketini de Orhan I.'nın aracıyla gelip aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanan Orhan I., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, 'konunun çok ciddi olduğunu' belirterek, şüpheli için tutukluluk talep etti. Mahkeme de, Orhan I.'nın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polisin, başka bölgelerde de drone'larla uyuşturucu sevkiyatı yapılıp yapılmadığını araştırdığı belirtildi.