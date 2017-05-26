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Kıbrıs'ta Türk ve Rum birleşme görüşmeleri iptal

Rum tarafı, Türk tarafını lehinde hiçbir maddeyi kabul etmiyordu. İlerleme olmayınca BM Kıbrıs Temsilcisi diplomasi çabalarını sona erdirdi.

26.05.2017 - 14:58
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Kıbrıs'ta Türk ve Rum birleşme görüşmeleri iptal

kıbrıs

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Espen Barth Eide, Rum ve Türk tarafının Cenevre'de adanın birleşmesi için yapılan görüşmelerde tekrar masa başına oturmak için yürüttüğü mekik diplomasisine son verdiğini açıkladı.

GENEL SEKRETER'DEN TAVSİYE İSTEYECEK

Eide yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'ni bilgilendireceğini ve bundan sonra 'nasıl ilerleneceği konusunda tavsiye' isteyeceğini söyledi.

Eide, Türk ve Rum tarafının Cenevre'deki barış görüşmelerine tekrar başlamaları için çaba gösteriyordu. Ancak taraflar görüşmelerin biçimi konusunda uzlaşamıyorlardı.

Kıbrıs'ta Türk ve Rum birleşme görüşmeleri iptal

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