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Kıbrıs’ta yağmur, hortum ve gökkuşağı bir arada

Kıbrıs'ın tamamını etkisi alan sağanak yağmur ve fırtına, hortum KKTC ve Güney Kıbrıs'ı olumsuz etkiliyor.

İHA | 22.10.2018 - 05:50..
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Öğleden sonra başlayan yağmur, fırtına bazı bölgelerde Hortumlara neden okurken Girne bölgesinde güneş ve yağmurun ahengi ile gözüken gökkuşağı görenleri büyüledi.

KKTC’nin Akdeniz, Koruçam köylerinde çıkan hortum ağaçları yerinden sökerken Güney Kıbrıs Rum kesiminde evleri ve işyerlerini su bastı, elektrik kesintilerine neden oldu.

Akşam saatlerinde ada genelinde gökyüzünde sürekli şimşeklerin çakması vatandaşları tedirgin etti.

Hava yağmurların hafta içinde devam etmesi bekleniyor.

Kıbrıs’ta yağmur, hortum ve gökkuşağı bir arada

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