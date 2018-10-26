Kıbrıs'taki Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılacak

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bugünkü yaptığı görüşmede Derinya ve Aplıç sınır kapılarının 12 Kasım’da açılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Liderler, Lefke Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının 12 Kasım’da açılacağını duyurmaktan memnuniyet duyarlar." ifadelerine yer verildi.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEYE KALKIŞTI

Derinya, 1996 yılında meydana gelen olaylar ile gündeme gelmişti. Bazı Rumlar, Derinya sınırını delmeye çalışmış; Solomos Solomu isimli Rum gönderdeki Türk bayrağını indirmek amacıyla direğe tırmandığı sırada Türk askeri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum'un vurulma anı