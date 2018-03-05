Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı

Yeşil Mahalle Ayyüce Sokak'ta oğlu İsmail Misoğlu ile yaşayan Hasan Misoğlu, evin sobasını yakmak isterken faciaya yol açtı. Elindeki kibritin düştükten sonra halıyı yakması sonucu, kendi evi ve komşusunun evi yandı.

BÜYÜYEN ALEVLER AKRABASININ EVİNE SIÇRADI

Büyüyen alevler bitişikteki akrabaları Mustafa Türe'nin evine de sıçradı. Mustafa Türe itfaiyeye haber verirken dayısı Hasan ve yeğeni Hüseyin Misoğlu ile birlikte dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen Hasan Misoğlu, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı araç parkları nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti. Vatandaşlar da bitişikteki evin çatısından alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Mustafa Türe, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.





SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Mahalledeki komşularının evleri yanarken, çevrede toplananlardan kişilerden bazıları yangını ve söndürme çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Mustafa Türe evinin yanışını gözyaşları içinde izlerken, bir kadın ise sosyal medyada alevleri göstererek görüntülü konuşma yaptı.