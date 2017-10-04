Kıdem tazminatı nedir

Kıdem tazminatı, çeşitli sebeplerden dolayı işten ayrılan işçiye, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince verilmesi gereken zorunlu tazminattır.

Kıdem tazminatı işçilerin gelir ve iş güvenliklerinin sağlanması için ve emek harcadıkları işteki yıpranma payı olarak düşünülerek verilirken kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere ödenmemektedir.

Kıdem tazminatı almaya üç farklı şekilde hak kazanılabilir;

- İşçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi

- İşveren tarafından haksız nedenle yapılan feshetmesi

- İşçinin kanunda belirtilen nedenlerle istifa etmesi

Kanuna göre, işten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alamazken bazı durumlarda alma hakkı bulunuyor. İş sözleşmesinin; askerlik görevi, emeklilik hakkının kazanılması, sağlık problemlerinin işin yapılmasına ömür boyu engel oluşturduğunun kanıtlanması, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), en az 1 yıl çalışma süresinin doldurması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı kazanmaktadır.