Kieran Flanagan’nın Teolojideki Sosyoloji kitabı raflarda

İngiliz sosyolog Kieran Flanagan, Bristol Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Birinci baskısı yapılan Teolojideki Sosyoloji piyasaya geçtiğimiz Eylül ayında raflarda yerini almıştı. Uzmanlık alanı olan sosyolojiye dair önemli çalışmaları bulunan yazarın başka kitapları da daha önce okuyucuların beğenisine sunulmuştu.

SOSYOLOJİNİN KONUSU

Sosyolojin ve sosyologların ana malzemesi, konusu toplumdur. Toplumların yaşam tarzlarını, dinlerini, inançlarını, ideolojilerini araştırılacak konuya göre bazen tekil, bazen de çoğulcu bir bakış açısıyla ele alarak inceleme sahasına koyar. Sosyolog; uzun araştırmalardan sonra elde ettiği veriler ışığında çalışmalarını derinleştirerek sonuçlar elde etmeye çalışır. Bu çalışma neden- sonuç ilişkisi içerisinde ve birden fazla denekle yapılan görüşmeler ışığında bunu kamuoyuyla paylaşır.

Mozaik bir yapıya sahip olan topluluklar her zaman incelenmeye açıktır. Sosyoloji sadece günümüz modern toplumlarını incelemekle kalmaz. İnsanlığın ilk çağlardan günümüze kadar olan sürecini inceleyen sosyoloji sosyal bir bilim dalıdır.

Ünlü sosyologlar

TEOLOJİDEKİ SOSYOLOJİ

Yazar bu kitabında sosyolojinin önde gelen sosyologların fikirlerinden örnekler vererek tezlerini kuvvetlendiriyor. Auguste Comte, Max Weber gibi ünlü bilim adamlarının fikirleri var. Okuyucu hem yazarın verdiği verilerle hem de diğer sosyologların örnekleriyle okuma yaptığında önemli soruların cevaplarına da ulaşmış olacak. Özellikle sosyoloji ve buna benzer konulara merak salan kitapseverlerin okuması gerekiyor. Yeni haftaya başlarken okuma masanızda Teolojideki Sosyoloji kitabına yer açmanızı öneririm.

Sosyal yaşam, tabakalaşma

WEBER SOSYOLOJİSİ

Weber sosyolojide Kalvenizme ve onun Protestan Ahlakı (ünlü kitabı) içinde modernlik anlayışlarına hususi bir statü verdi. Bu çalışmada, iç duyarlıklarından sorumlu olan bu özel birey kurtuluş kaygılarını bu dünyada olduğunu doğrulayan bir seyahatle çözdü: Seyahat manastır hayatından ve görünmeyene ait, görsel kültürü Katolik tahayyülle kıyamet gününe sağ salim ulaşmaya dair stratejileri bu denli biçimlendiren diğer dünyayı düşünerek yalnızlığını iyileştirecek avuntulardan yoksundu. Modernitenin yükselişinin sosyolojik bir amacını gerçekleştirmek için Weber teolojik bir seçim yaptı ve Kalvinizmi sosyolojinin tipik dini olarak doğal bir hale getirdi.

Sosyolojinin ilgilendiği alan olarak toplum

“KİTAP YAZMAK İNSANA KEYİF VERİYOR”

Kieran, önsözde kitabı hakkında bilgi verirken yazmanın kendisine mutluluk verdiğini belirtiyor.

"Kitap yazma insana derin keyif veren bir eylem olmakla birlikte tuhaf bir şekilde tecrit edici ve dilmiş bir girişim haline gelebilir; ama hiçbir yazar yalnız çalışmaz ve önsöz kısmı diğer kişilere minnet borçlarının dile getirildiği yerdir."

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]