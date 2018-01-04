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Kiğı Barajı elektrik üretimine başladı

Bingöl'de inşa edilen Kiğı Barajı, ürettiği elektrikle 200 bin hanenin tüm ihtiyacını karşılayacak.

İHA | 04.01.2018 - 12:18..
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Kiğı Barajı elektrik üretimine başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bingöl'de inşa edilen ve büyüklük açısından kendi sınıfında Türkiye'nin dördüncüsü olan Kiğı Barajı'nda elektrik üretimine başlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Bingöl'ün Kiğı ilçesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Peri Suyu üzerinde inşa edildi. Baraj, 22,5 milyon metreküplük gövde ve kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki inşası, 175 metre yüksekliğiyle Türkiye'de kendi sınıfında dördüncü, bütün barajlar içinde ise sekizinci sırada yer alıyor.

Kiğı Barajı elektrik üretimine başladı

YILLIK 450 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ

140 megavat kurulu güce sahip, yılda 450 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi bulunan Kiğı Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Baraj, 2,4 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edildi.

Kiğı Barajı, elektrik üretimine başladı VİDEO

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRISINA UĞRUYORDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, barajın yapımına 1998'de başlandığını anımsattı. Yıllardır hasretle beklenen barajın yapımına hız verdiklerini belirten Eroğlu, "Terör örgütü tarafından da sıkça saldırıya uğrayan bu projemizi çalışanlarımızın özverisiyle bitirdik. Daha önce su tutma işlemini gerçekleştirdiğimiz bu barajımızda şimdi ise elektrik üretimine başladık." ifadelerini kullandı.

Kiğı Barajı elektrik üretimine başladı

300 MİLYON LİRALIK KATKI

Terör örgütüne inat bölgenin kalkınması için yeni yatırımları sürdüreceklerini vurgulayan Eroğlu, "Bu barajımızla ülke ekonomimize temiz ve yenilenebilir enerji anlamında 300 milyon liralık katkı vereceğiz. Kendi öz kaynağımız olan ve çevre dostu bu projeleri Bingöl'de olduğu gibi diğer bölgelerimizde de hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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