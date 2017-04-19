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Kiğı Barajı'nda 'rotorlar' yerine indirildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Ki̇ğı Barajı'nda enerji üretimi için üç üni̇teni̇n rotorlarının yeri̇ne indirildiğini bildirdi.

19.04.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu'nun yaptığı açıklamada, Kiğı Barajı ve HES'in Bingöl'ün Kiğı ilçesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Peri Suyu üzerinde bulunduğunu aktardı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE 180 MİLYON KATKI SAĞLAYACAK"

Kiğı Barajı ve HES'in 175 metre yüksekliğinde 22,5 milyon metreküp gövde hacimli, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde Türkiye'nin kendi sınıfında 4'üncü, tüm barajlar içinde ise 8'inci en yüksek barajı olduğunu aktaran Acu, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük projelerinden ve terör örgütünün sıkça hedefi olan Kiğı Barajı'nda rotorlar yerine indirildi. 140 megavat kurulu gücünde, yılda 450 milyon kilovatsaat enerji üretmek amacıyla inşa edilen projeyle ülke ekonomisine yılda yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajda 5 Ocak 2016 yılı itibariyle su tutulmaya başlanılmıştır. Halen Kiğı Barajı'nda elektromekanik aksamı montaj çalışmaları devam etmektedir ve santral binasında 1, 2, 3. ünite türbini jeneratörü başarıyla indirilerek montaj çalışmaları devam etmektedir."

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