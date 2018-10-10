Kiğılı enflasyonla mücadeleye destek veriyor

Günümüz hazır giyim sektörünün oluşmasına çok büyük katkı sağlamış markalardan biri olan Kiğılı, perakende sektörünü güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, %40 indirime ek olarak sunduğu %10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor. Enflasyonla Mücadeleye Destek Kampanyası, mağazaların yanı sıra kigili.com ve abdullah.kigili.com‘da da geçerli olacak.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ"

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için elimizden gelen tüm katkıları sağlayacağız. Bu yolda, kar marjlarımızdan fedakarlık etmeyi sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz modayı ve kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla herkese sunabilmek. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarımızda geçerli olmak üzere, tüm indirimlere ek olarak %10 indirim sunacağız." diye konuştu.

KİĞILI HAKKINDA

Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markalarıyla, yurtiçinde toplam 67 ilde 225 mağazada ve yurtdışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor.

Çağdaş, akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan uygulamaları, mağazacılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ediyor.