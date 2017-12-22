Kılıçdaroğlu: Trump Ortadoğu'ya pimi çekilmiş bomba koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, tedavi gören gazilerle bir araya geldi.

"GAZİLERE MİNNET BORÇLUYUZ"

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazileri belirli aralıklarla ziyaret ettiğini belirterek, "Yeni yıl nedeniyle tekrar gazilerimizi ziyaret ettim. Moralleri iyi. Özellikle hastaneden çok memnunlar. Dolayısıyla başta başhekim olmak üzere bütün hastane personeline yürekten teşekkür ediyorum. Onlara minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP ORTADOĞU'YA PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA KOYDU"

Dün BM Genel Kurulundaki oylamaya ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu oylama, sadece Ortadoğu için değil dünya için çok önemli bir oylama. Bir kişinin 'Ben dünyaya egemenim' diye ortaya çıktığı ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi. Biz Ortadoğu'da barışın, huzurun olmasını istiyoruz. Trump, Ortadoğu'nun içine pimi çekilmiş bir bomba koydu. Bereket versin bu bomba patlamadan BM Genel Kurulu müdahale etti ve bu kararı reddetti. Karar, Ortadoğu'nun, dünyanın barışı için olağanüstü güzel bir karar. Biz Ortadoğu'da barışın ve huzurun olmasını istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.