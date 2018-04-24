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Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

CHP Genel Başkanı, bir partinin başka bir partiye milletvekili göndermesini 'ihanet' olarak değerlendirmişti.

Detay Haber | 24.04.2018 - 01:14..
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Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye 15 miletvekili transferi yapılarak, İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi amaçlandı.

Partisinden 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce aslında bunun tam aksini savunuyordu.

"PARTİSİNE VE SEÇMENİNE İHANET EDEN MİLLETVEKİLLERİ.."

23 Nisan 2016'da, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan adlı programa konuk olan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 milletvekilinin MHP'den AK Parti'ye transfer edileceğini iddia ederek "Bu karakterde, kendi partisine ve seçmenine ihanet eden bir milletvekili grubunun çıkacağını zannetmiyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

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