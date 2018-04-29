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Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler" dedi.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 14:32..
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Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

DOKUNULMAZLIĞA KARŞIYIZ

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz öteden beri dokunulmazlıklara karşı olan bir partiyiz. Milletvekili dokunulmazlığı olmasın. Sadece kürsüde dokunulmazlık olmalı."

Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı ViDEO

İYİ Parti'ye geçen şu isimlerin CHP'ye kısa sürede dönmesi bekleniyor:

1. Burcu Köksal                    Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer                 Amasya

3. Nihat Yeşil                         Ankara

4. Hüseyin Yıldız                   Aydın

5. Ahmet Akın                         Balıkesir

6. Mehmet Göker                    Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu  Bursa

8. Erkan Aydın                         Bursa

9. Tufan Köse                           Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu             Edirne

11. Tacettin Bayır                       İzmir

12. Çetin Arık                             Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet         Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer                 Niğde

15. Ünal Demirtaş                      Zonguldak

Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

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