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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu

Darbe olduğunda tankın üzerine ilk ben çıkarım diyen ama 15 Temmuz'da kaçan Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda tank yoktu dedi.

15.04.2017 - 20:43
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Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu

Daha önce Gezegen Mehmet'e verdiği röportajda "darbe olduğunda tankın üzerine ilk ben çıkarım" diyen ancak 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı VIP bölümünden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçen Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"TANK YOKTU"

Bir kez daha Gezegen Mehmet'e konuk olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Siz 15 temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havalimanında tank yoktu VİDEO

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