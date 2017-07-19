Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'un hesabını vereceksiniz

"15 Temmuz'u toplumu ayrıştırmak için kullanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NE YAPARSANIZ YAPIN 15 TEMMUZ'UN HESABINI VERECEKSİNİZ"

"Suçları da korkuları da büyük. Ne yaparsanız yapın 15 Temmuz'un hesabını vereceksiniz. Halkın 15 Temmuz'u unutulmaz bir demokrasi mücadelesidir. Sarayın 15 Temmuz'u ise, 20 Temmuz sivil darbesine çıkan en kısa yoldur. Kul hakkı yememiş, adaletten yana olan kimse halkın önünde muhalefet lideri ile tartışmaktan korkmaz.

"KORKUYORSUNUZ"

Adaletsizsiniz, korkuyorsunuz. Gelin karşıma '15 Temmuz'u havuz medyanızda tartışalım' diyorum, gelmiyorlar. Halktan ne saklıyorsunuz da ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?"