TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturum düzenleniyor. Birleşimi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman açtı.

AK Parti adına Başbakan Binali Yıldırım yerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuştu.

"20 TEMMUZ'U REDDEDİYORUZ"

İsmet Yılmaz'dan sonra kürsüye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi şehit olmuş tüm vatandaş ve emniyet güçlerimizi rahmetle anıyorum. O gece palamentoda bulunan arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Buu söz o hakkın nasıl kullanılacağını da aktarır. 15 Temmuz'da burada olan arkadaşlarımızın bazıları 20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Biz tek adam rejiminin mirasçısı olmadık, olmadığımız için de mutluyuz.

Sizi rahatsız etmesin beyefendi. 20 Temmuz darbesini reddediyorum. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Kimse bu Gazi Meclis'in yetkilerini başkasına devredemez." dedi ve bu esnada Mecliste uğultu yükseldi.

Kılıçdaroğlu 20 Temmuz darbesi deyince tartışma çıktı VİDEO