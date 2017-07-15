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Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Alman dergisi Der Spiegel'e konuştu. Röportajda kendisine "Abdullah Gül adayınız olur mu" diye soruldu.

15.07.2017 - 09:04
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Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

"ADAY DEĞİLİM, PARTİLER ÜSTÜ ADAY İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, bugün çıkacak haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olmayacağını söyledi ve “Ben partiler üstü bir aday istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu partiler üstü aday çıkması halinde genel başkanlığa devam edeceğini de belirtti.

ABDULLAH GÜL SORULDU

Erdoğan’a karşı Abdullah Gül’ün adaylığının akıllı bir öneri olup olmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Ne yapacağına Abdullah Gül’ün kendisinin karar vermesi gerekir. Ama ben şimdiden, seçimlere iki yıl önceden bir isim verme hatasına kesinlikle düşmem” dedi.

ABDULLAH GÜL İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Abdullah Gül'ün adı, 2019 seçimlerinde Erdoğan'a karşı aday olacak iddialarında geçmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Abdullah Gül, kendisini Erdoğan'ın karşısında gösterenlere büyük tepki göstermiş ve yazılanlar hakkında 'iftira' demişti.

AVRUPA'YA SESLENDİ: TÜRKİYE ERDOĞAN'DAN İBARET DEĞİL

Avrupa’yı Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı görmemeye çağıran Kılıçdaroğlu “Adalet yürüyüşü ve anayasa referandumu, Erdoğan’ın sadece ülkenin yarısı için konuştuğunu gösterdi” dedi.

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