Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirecek

CHP PM, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanacak.

ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENLER CHP LİDERİNE RAPOR SUNACAK

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapılacak. Sunumun ardından ortaya çıkan sonuçlar, PM tarafından değerlendirilecek.

EKONOMİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

PM'de ayrıca Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan "Ekonomideki son gelişmeler" başlıklı rapor ele alınacak.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Dış politikada güncel sorunlar" başlıklı sunum yapacağı PM'de, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin sayılarının artırılması konuları da görüşülecek.

4 ÜYENİN BAĞIŞLANMA TALEBİ

PM'de, disiplin sonrası ihraç edilen 4 üyenin bağışlanma talepleri de değerlendirilecek.

Parti Meclisinde ele alınacak seçim değerlendirme raporlarının daha sonra teşkilatlarla paylaşılacağı öğrenildi.

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