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Kılıçdaroğlu 25 miting yapacak

İlk mitingini Amasya'da gerçekleştirecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 16 Nisan'a kadar 25 miting yapması planlanıyor

14.03.2017 - 12:48
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Kılıçdaroğlu 25 miting yapacak

Kampanya sloganını "Geleceğim için hayır" olarak belirleyen CHP'de, miting programı da başlıyor.

Kampanya kapsamında bugüne kadar örgüt toplantıları yapan ve muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, bundan sonra açık hava toplantılarıyla halka hitap seslenecek.

İLK MİTİNG YARIN AMASYA'DA

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Amasya'da ilk mitingini yapacak ve burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Amasya Genelgesi'ne vurgu yapacak.

Bir kişi ve parti üzerinden değil, "Türkiye'nin geleceği" üzerinden kampanya yürütecek Kılıçdaroğlu, toplamda ise 25 miting gerçekleştirecek.

Amasya'dan sonra, bu hafta perşembe günü Denizli'de "Neden hayır denmesi gerektiğini" anlatacak olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cuma günü Aydın'a gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına gelecek hafta Karadeniz'de devam etmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi Ordu, salı günü de Samsun'da halkla bir araya gelecek.

DİYARBAKIR VE VAN'A DA GİDECEK

Kampanya süresince Ankara, İstanbul ve İzmir'de olacak Kılıçdaroğlu, burada genellikle kapalı toplantılarda bulunacak, CHP'li belediyelerin açılışlarına, temel atma törenlerine katılacak.

Gelecek hafta çarşamba günü Konya'ya gidecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Mart'ta ise Diyarbakır'da olması planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'ın yanı sıra Van'da da halka hitap etmesi için hazırlık yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, son mitingini daha önceki seçimlerde olduğu gibi Ankara'da yapması ve toplamda 25 miting düzenlemesi hedefleniyor.



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