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Kılıçdaroğlu-AB büyükelçileri görüşmesinin detayları

CHP Lideri, bir araya geldiği AB büyükelçilerine Türkiye'ye çifte standart uygulandığını söyledi.

02.02.2017 - 15:06
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Kılıçdaroğlu-AB büyükelçileri görüşmesinin detayları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Toplantıda anayasa değişikliği, referandum süreci, özellikle komşularla olan ilişkiler Suriye, Fırat Kalkanı konusu, Türkiye AB ilişkileri ve Kıbrıs konuları ele alındı.

CHP'NİN REFERANDUM STRATEJİSİ

27 büyükelçinin katıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin CHP’nin referandumda nasıl bir strateji takip edeceğine yönelik sorularını yanıtlayarak, referandum konusunda izleyecekleri stratejiyi paylaştı.

Kılıçdaroğlu-AB büyükelçileri görüşmesinin detayları

TÜRKİYE'YE ÇİFTE STANDART

Türkiye ile AB ilişkilerinin gündeme geldiği görüşmede, Kılıçdaroğlu, 23 ve 24. fasılları açmayan, AB’nin Türkiye’ye çifte standart uyguladığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu-AB büyükelçileri görüşmesi VİDEO

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Öte yandan Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi ve sağlıklı bir yapıda yürütülmesi konuları toplantıda ağırlıklı olarak ele alındı.

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