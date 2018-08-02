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Kılıçdaroğlu FETO'ya ilk kez darbeci dedi

ABD'nin iki bakanla ilgili yaptırım kararını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbe girişiminin arkasında FETO'nun olduğunu biliyoruz. İade talebinde bulunması doğal." dedi.

DHA | 02.08.2018 - 12:31..
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Kılıçdaroğlu FETO'ya ilk kez darbeci dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu FETO'ya ilk kez darbeci dedi

"KARAR TÜRK HALKININ ONURUNU RENCİDE EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, ABD'nin iki bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur.  İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoun iradesini yansıtan bildiriye imza attık.

Kılıçdaroğlu FETO'ya ilk kez darbeci dedi


"DARBE GİRŞİMİNİN ARKASINDA PENSİLVANYA'DA OTURAN KİŞİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Müttefikiz ABD ile. Ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebinde bulunması doğal. Yanlışlık "Ver papazı al papazı" cümlesinden kaynaklanıyor büyük ölçüde.

Biz Türkiyede yargının  bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. Bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını "Sen onu verirsen ben de bunu verebilirim". O cümlenin maaliyetini yaşıyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz.

Kılıçdaroğlu FETO'ya ilk kez darbeci dedi


"KARARIN AYNISININ ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur." yanıtını verdi.

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