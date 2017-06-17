Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü gününde, toplam 16 kilometre yol kat etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜ

Öğleden sonra Kahramankazan'daki Kurtboğazı Barajı mesire bölgesinde yürüyen Kılıçdaroğlu'na PKK'lı teröristlere destek veren Füsun Demirel ile rezidanslar kraliçesi olan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de eşlik etti.

Yürüyüş sırasında, Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' ve Zülfi Livaneli'nin 'Arkadaş' şarkısıyla Sebahattin Ali'ye ait olan ve Edip Akbayram'ın seslendirdiği 'Aldırma Gönül' şarkısı söylendi.

Kılıçdaroğlu'ndan Aşık Veysel türküsü VİDEO