Kılıçdaroğlu Akşener ile iftar yemeğinde buluşacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandumun ardından 25 Mayıs’ta “Hayırcı” cephede yer alan Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi ile görüşmüş, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etmişti.

İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞACAKLAR

Geçtiğimiz hafta “Siyasilerle yaptığım görüşmeler doğrultusunda Meral Akşener’le de görüşeceğim.” açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, bu akşam Ankara JW Marriott Otel’deki iftar yemeğinde MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'le bir araya gelecek.

CHP Lideri, Meral Akşener'le ülke gündemine dair bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.